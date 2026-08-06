Назван неожиданный способ снизить риск развития диабета

BMC: Наличие собственного сада рядом с домом снижает риск развития диабета второго типа

Наличие собственного сада рядом с домом может снижать риск развития сахарного диабета второго типа. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале BMC Public Health.

Ученые проанализировали данные более 19 тысяч участников британского биобанка UK Biobank и оценили количество зеленых зон рядом с их домами. Выяснилось, что у людей, имеющих достаточно большой домашний сад, риск развития диабета второго типа был на 6,8 процента ниже, чем у тех, кто жил без него. Кроме того, проживание рядом с несколькими парками в радиусе 800 метров также снижало риск заболевания — на 5,7 процента.

Авторы предполагают, что защитный эффект связан сразу с несколькими факторами. Работа в саду повышает уровень физической активности, пребывание на солнце способствует выработке витамина D, а контакт с природой улучшает психическое состояние. Кроме того, воздействие разнообразных природных микроорганизмов может положительно влиять на микробиоту кишечника и иммунную систему.

Исследователи отмечают, что сегодня с сахарным диабетом живут более 500 миллионов человек во всем мире, а к 2050 году это число может превысить 1,3 миллиарда. По их мнению, результаты подчеркивают важность сохранения садов, парков и других зеленых зон при проектировании современных жилых районов, поскольку такие пространства могут способствовать профилактике хронических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что эмоциональное отношение к болезни сильнее ухудшает состояние людей при диабете.