Женщина устроила для покойной матери свадьбу вместо похорон

В США женщина устроила покойной матери свадьбу с небесами

Жительница США Шаванда Стиверсон отказалась от классических похорон и устроила для покойной матери — Дельфии Уилсон — роскошную свадьбу. Об этом сообщает Komo News.

Уилсон не стало 8 февраля 2026 года. По словам Стиверсон, ее мать никогда не любила похороны и еще перед своей смертью попросила организовать в ее честь вечеринку. Кроме того, Уилсон всю жизнь мечтала о пышной свадьбе.

Так, Стиверсон и придумала выдать мать замуж за небеса. «Я хотела бы провести свою маму по проходу, посвятить ее прах Богу и отдать ее замуж, ведь теперь Он — ее вечный спутник», — объяснила женщина.

Свадебный зал оформили в фиолетовых оттенках, которые любила покойная. Гостям подавали любимые блюда и напитки Уилсон. Кроме того, на свадьбе работал парфюмерный бар, где каждый мог создать индивидуальный аромат на память.

Ранее сообщалось, что в Мексике вдова станцевала тверк под реггетон у открытого гроба мужа, пока остальные скорбящие громко подпевали и хлопали в такт. Все присутствующие на церемонии были одеты в футболки с портретом покойного.