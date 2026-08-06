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Из жизни
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12:07, 6 августа 2026Из жизни

Женщина устроила для покойной матери свадьбу вместо похорон

В США женщина устроила покойной матери свадьбу с небесами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Med Photo Studio / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Шаванда Стиверсон отказалась от классических похорон и устроила для покойной матери — Дельфии Уилсон — роскошную свадьбу. Об этом сообщает Komo News.

Уилсон не стало 8 февраля 2026 года. По словам Стиверсон, ее мать никогда не любила похороны и еще перед своей смертью попросила организовать в ее честь вечеринку. Кроме того, Уилсон всю жизнь мечтала о пышной свадьбе.

Так, Стиверсон и придумала выдать мать замуж за небеса. «Я хотела бы провести свою маму по проходу, посвятить ее прах Богу и отдать ее замуж, ведь теперь Он — ее вечный спутник», — объяснила женщина.

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Свадебный зал оформили в фиолетовых оттенках, которые любила покойная. Гостям подавали любимые блюда и напитки Уилсон. Кроме того, на свадьбе работал парфюмерный бар, где каждый мог создать индивидуальный аромат на память.

Ранее сообщалось, что в Мексике вдова станцевала тверк под реггетон у открытого гроба мужа, пока остальные скорбящие громко подпевали и хлопали в такт. Все присутствующие на церемонии были одеты в футболки с портретом покойного.

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