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12:55, 6 августа 2026 (обновлено: 13:02, 6 августа 2026)Мир

Планы назвать курильский остров в честь советского разведчика вызвали тревогу в Японии

The Diplomat: Планы РГО назвать курильский остров в честь Зорге стали сигналом для Японии
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Планы Русского географического общества (РГО) по присвоению одному из безымянных Курильских островов названия в честь легендарного разведчика Рихарда Зорге стали сигналом для Японии. Об этом сообщает издание The Diplomat.

«Планируемое присвоение острову названия в честь Рихарда Зорге стало очередным проявлением политики Москвы по закреплению своего контроля над архипелагом. Это часть десятилетних усилий России по использованию памятных акций для укрепления своих претензий, несмотря на протесты Токио», — следует из публикации.

Отмечается, что в России Зорге считают героем и выдающимся разведчиком, в то время как в Японии он олицетворяет неудачи разведки и напоминает, в каких условиях было принято решение о расширении войны в 1941 году.

В Токио прокомментировали планы РГО, заявив, что такие шаги Москвы рассматриваются как попытка укрепить статус-кво, при котором Россия контролирует острова в северо-западной части Тихого океана, якобы захваченные советскими войсками у Японии в последние дни Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что два безымянных острова Малой Курильской гряды получат названия. Они получат имена двух Героев Советского Союза — Зорге и артиллериста времен Великой Отечественной войны Ивана Рубленко.

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