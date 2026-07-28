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15:21, 28 июля 2026Моя страна

Два безымянных российских острова получат названия

Два безымянных острова Малой Курильской гряды получат названия в честь Зорге и Рубленко
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сахалинское областное отделение Русского географического общества

Два безымянных острова Малой Курильской гряды получат названия, сообщается на сайте Русского географического общества.

Они получат имена двух Героев Советского Союза — легендарного разведчика Рихарда Зорге и артиллериста времен Великой Отечественной войны Ивана Рубленко.

Подготовку к официальному имянаречению островов провели в начале июля члены Сахалинского областного отделения РГО. Они достигли островов на пограничном сторожевом корабле, обследовали сушу, проведя ее детальное географическое и топографическое обследование, и установили там капитальные памятные знаки-таблички в честь Зорге и Рубленко.

Новые наименования в скором времени будут официально закреплены на всех мировых картах по решению правительства РФ.

В 2019 году специалисты подтвердили открытие пяти новых островов на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Они вошли в состав архипелага Новая Земля между Баренцевым и Карским морями, и находятся в бухте Визе, к западу от острова Северный, в районе ледника Вылки. Их площадь составляет от 900 до 54 500 квадратных метров. Они описаны, на них проведена топографическая и фотографическая съемка.

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