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18:23, 28 июля 2026Спорт

Назван самый прибыльный матч чемпионата мира-2026 для россиян

Финальный матч чемпионата мира по футболу стал самым прибыльным для россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Букмекеры назвали самый прибыльный матч чемпионата мира 2026 года по футболу для россиян. Об этом сообщает Sports.

Чаще всего клиенты букмекерских контор ставили на матчи с участием сборной Испании, в тройку лидеров по популярности также вошли команды Аргентины и Англии. Наибольший объем ставок в денежном выражении был зафиксирован 19 июля — в день финала. Финальный матч между сборными Испании и Аргентины стал самым прибыльным событием.

В пятерку игр с наибольшей прибылью вошли также Франция — Испания (0:2), ГерманияПарагвай (1:1, 3:4 по пенальти), Испания — Кабо-Верде (0:0) и Португалия — ДР Конго (1:1).

В финале чемпионата мира сборная Аргентины проиграла Испании со счетом 0:1. Испания забила победный гол в дополнительное время.

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