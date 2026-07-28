Назван самый прибыльный матч чемпионата мира-2026 для россиян

Финальный матч чемпионата мира по футболу стал самым прибыльным для россиян

Букмекеры назвали самый прибыльный матч чемпионата мира 2026 года по футболу для россиян. Об этом сообщает Sports.

Чаще всего клиенты букмекерских контор ставили на матчи с участием сборной Испании, в тройку лидеров по популярности также вошли команды Аргентины и Англии. Наибольший объем ставок в денежном выражении был зафиксирован 19 июля — в день финала. Финальный матч между сборными Испании и Аргентины стал самым прибыльным событием.

В пятерку игр с наибольшей прибылью вошли также Франция — Испания (0:2), Германия — Парагвай (1:1, 3:4 по пенальти), Испания — Кабо-Верде (0:0) и Португалия — ДР Конго (1:1).

В финале чемпионата мира сборная Аргентины проиграла Испании со счетом 0:1. Испания забила победный гол в дополнительное время.