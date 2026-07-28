Киев решил открыть дело против Лукашенко

Киев собрался возбудить уголовное дело против Лукашенко

Киев собирается возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Инсайдер.ua» в Telegram.

По данным источника канала, Украина собирается осудить белорусского лидера за поддержку России после начала специальной военной операции (СВО).

С начала спецоперации Киев обвиняет Минск в якобы участии в конфликте. Однако Лукашенко не раз подчеркивал, что вооруженные силы Белоруссии не будут принимать участия в конфликте на Украине.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) усомнился в том, что Минск желает ввязываться в вооруженное противостояние с Киевом. В связи с этим он призвал более спокойно относиться к подобным домыслам.