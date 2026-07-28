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21:25, 28 июля 2026Россия

В России предложили создать «доску позора» для покинувших страну артистов

Константинов предложил поместить покинувших Россию артистов на «доску позора»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российских артистов, которые покинули страну и дискредитируют ее за границей, следует поместить на «доску позора». С таким предложением в беседе с РИА Новости выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают», — сказал политик. Он подчеркнул, что этих артистов нужно навсегда лишить возможности зарабатывать в России.

Как считает Константинов, такие артисты предпочли лицемерную похвалу западной публики ценностям и интересам своей страны.

Ранее народная артистка России Ольга Дроздова предположила, что уехавшие из России артисты жалеют о своем решении.

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