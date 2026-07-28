«Скамейка с сомнительной доступностью» вызвала недоумение москвичей

«Скамейка с сомнительной доступностью» возле многоэтажки вызвала недоумение москвичей

«Скамейка с сомнительной доступностью» возле многоэтажки вызвала недоумение у жителей северо-востока Москвы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о здании, расположенном на северо-востоке столицы по адресу улица Коненкова, 6А. На опубликованном кадре можно увидеть, что скамейка установлена за пандусом с перилами, ограничивающими доступ к ней с двух сторон. С третьей стороны пройти к ней мешает палисадник. С четвертой стороны рядом со скамейкой находится одна из стен дома.

«Зато всегда свободно», — подписал пост автор.

В комментариях некоторые пользователи задались вопросом, каким образом можно посидеть на этой скамейке. «Определились бы, вам пандус или скамейка», «Чудеса» — отметили другие.

Ранее во дворе ЖК на северо-востоке столицы установили унитаз из снега.