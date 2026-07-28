Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:57, 28 июля 2026Спорт

Российского бегуна-чемпиона сбила машина

Чемпиона России в марафонском беге Алексея Реункова сбила машина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Чемпион России 2024 года в марафонском беге Алексей Реунков попал в дорожно-транспортное происшествие на велосипеде и получил травмы позвоночника и колена. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел в понедельник в Москве. Спортсмен ехал на велосипеде по тротуару, когда его сбил автомобиль, выезжавший со двора. Водитель помог пострадавшему подняться и отвез его в травмпункт.

Врачи диагностировали перелом остистых отростков позвонков и повреждение колена. Реунков провел четыре часа в отделении травматологии больницы в Коммунарке. В ближайший месяц спортсмен не сможет тренироваться. «Сейчас я себя чувствую более-менее нормально. Хорошо, что руки и ноги целы. Есть повреждение позвонков», — сказал Реунков.

Из-за травм легкоатлет пропустит предстоящую Спартакиаду. Стороны решили не доводить дело до суда, виновник аварии обязался оплатить лечение.

Реунков становился чемпионом России по марафону в 2018-м и 2024-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море
    Медведев высказался о патриотах России
    Над Черным морем заметили беспилотник-разведчик НАТО
    Сотни домов в российском городе останутся без воды из-за связанного с Загитовой здания
    Нетаньяху высказался о встрече с Трампом
    Качество воздуха во Франции серьезно ухудшилось из-за лесных пожаров
    В США высмеяли Зеленского
    Самойлова оправдалась за аренду роскошного дома
    Украину обязали провести 25 реформ для получения денег от ЕС
    В Одессе при взрыве второго за день автомобиля погиб сотрудник СБУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok