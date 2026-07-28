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23:17, 28 июля 2026 (обновлено: 23:22, 28 июля 2026)Россия

Слуцкий назвал кредо украинской дипломатии

Слуцкий ответил Сибиге и назвал полный обман кредо украинской дипломатии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что кредо украинской дипломатии — это полный обман. Об этом он написал в социальной сети X.

Он ответил на обвинения со стороны врио главы МИД Украины Андрея Сибиги. «Хитрая петля: бандеровцы напали на иранцев, и, тем не менее, наша страна якобы несет за это ответственность», — указал дипломат.

Он назвал это «геббельсовской логикой с оруэлловским подтекстом».

25 июля Украина ударила по судну Исламской Республики, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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