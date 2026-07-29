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Забота о себе
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01:01, 29 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыл неочевидный побочный эффект употребления бокала вина перед сном

Сомнолог Новиков: Употребление алкоголя перед сном усиливает храп и ухудшает сон
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Magnific

Сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал, почему всего один бокал вина или пива перед сном сильно ухудшает качество ночного отдыха. Неочевидный побочный эффект употребления алкоголя вечером он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Врач предупредил, что употребление алкоголя перед сном значительно усиливает храп. Он объяснил: это происходит потому, что спиртное вызывает сильное расслабление мышц языка, мягкого неба и глотки. В результате мягкие ткани носоглотки начинают сильнее вибрировать при прохождении воздуха, из-за чего появляется или усиливается храп.

Также, как отметил Новиков, алкоголь может ухудшать носовое дыхание. «У некоторых людей после употребления спиртного возникает отек слизистых оболочек. Это дополнительно затрудняет прохождение воздуха и провоцирует появление храпа», — заявил он. Кроме того, после употребления спиртных напитков качество сна значительно снижается: меняется соотношение фаз сна, чаще происходят пробуждения, организм хуже восстанавливается, что также может стать причиной храпа, добавил доктор.

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При этом, по словам Новикова, на выраженность храпа влияет не столько вид напитка, сколько количество содержащегося в нем этанола. Так, крепкий алкоголь содержит больше этанола в меньшем объеме, поэтому при быстром употреблении может сильнее влиять на нервную систему и расслабление мышц дыхательных путей. Однако пиво или вино тоже могут усиливать храп, если выпитое количество приводит к достаточной концентрации алкоголя в крови, уточнил врач.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.

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