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01:21, 29 июля 2026Бывший СССР

Стало известно об уничтожении всех АЗС ВСУ от Харькова до Полтавы

ТАСС: ВС России уничтожили все АЗС ВСУ от Харькова до Полтавы и Днепра
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Все АЗС вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которыми пользовались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), были уничтожены ударами ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В результате российских ударов уничтожены все основные автозаправочные станции, использовавшиеся ВСУ, вдоль дорог Полтава — Харьков, Харьков — Днепр, Харьков — Павлоград, Днепр — Павлоград», — поделился собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пожаре на АЗС в Сумах. По данным украинских изданий, он возник после удара ВС России.

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