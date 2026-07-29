Стало известно об уничтожении всех АЗС ВСУ от Харькова до Полтавы

ТАСС: ВС России уничтожили все АЗС ВСУ от Харькова до Полтавы и Днепра

Все АЗС вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которыми пользовались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), были уничтожены ударами ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В результате российских ударов уничтожены все основные автозаправочные станции, использовавшиеся ВСУ, вдоль дорог Полтава — Харьков, Харьков — Днепр, Харьков — Павлоград, Днепр — Павлоград», — поделился собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пожаре на АЗС в Сумах. По данным украинских изданий, он возник после удара ВС России.