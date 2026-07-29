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01:36, 29 июля 2026Мир

Гроб с телом сенатора Грэма остался закрытым всю церемонию прощания

Гроб с телом сенатора Грэма не открыли на церемонии прощания в Вашингтоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Гроб с телом сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) остался закрытым всю церемонию прощания в Вашингтоне. Трансляцию траурного мероприятия вел телеканал C-Span.

На церемонии в ротонде Капитолия США гроб был накрыт американским флагом. После этого, в Вашингтонском Национальном Соборе, флага уже не было, гроб не открывали во время прощания.

Одной из распространенных особенностей американских похорон является публичное прощание. Однако по просьбе семьи гроб могут не открывать. Кроме того, гроб, полностью накрытый флагом США, не открывают, если же планируется открытое прощание, флаг размещают иначе, согласно протоколу, указывает Memorials.com. Также американских государственных деятелей нередко хоронят в закрытом гробу.

Автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников 13 июля обращал внимание на то, что Грэма будут хоронить в закрытом гробу по просьбе семьи. Его удивило то, что сенатор внезапно скончался сразу после того, как прилетел с Украины. Военблогер предположил, что сенатор мог попасть под ракетную атаку во время посещения завода беспилотников в Киеве, а его причины его смерти скрывают от общественности.

Линдси Грэм умер в субботу, 11 июля. За день до этого он находился в Киеве, где анонсировал новые «адские» санкции против России. Предварительной причиной смерти назвали расслоение аорты.

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