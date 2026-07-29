Полнолуние помешает наблюдать за звездопадом в ночь на 31 июля

Полнолуние помешает россиянам наблюдать за звездопадом в ночь на 31 июля, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Спутник Земли войдет в полную фазу 29 июля и будет серьезно засвечивать небо, осложняя поиск «падающих звезд» — метеоров Южных дельта-Акварид.

Жители России смогут наблюдать с середины июля и почти до конца августа уникальный звездопад. Так, на небе можно будет заметить метеоры, которые летят не вертикально вниз, а почти параллельно земной поверхности. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды будет особенно активен в ночь с 30 на 31 июля — при ясном небе ожидается до 25 вспышек в час.

