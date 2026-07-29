Sohu: Украина может утратить западные земли в течение пятнадцати лет

Журналисты китайского издания Sohu обратили внимание на тревожное предупреждение президента России Владимира Путина для Украины.

Речь идет о его словах, сказанных на встрече с военными моряками. Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил российский лидер. Путин подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом.

«Заявление Путина можно истолковать как предупреждение о национальной гибели Украины», — отметили китайские журналисты. Они указали, что Путин не позволяет себе эмоциональные суждения, а преследует четкие стратегические цели, поэтому в вопросе будущего Украины необходимо учитывать геополитические изменения.

«Предупреждение Путина о том, что Украина может потерять западные земли рано или поздно — в течение года или пятнадцати лет, представляет собой тревожный предупредительный сигнал», — говорится в статье. Авторы указали, что Киев чрезмерно полагается на внешнюю поддержку и пренебрегает дипломатическими связями, из-за чего может столкнуться с непредсказуемыми стратегическими угрозами.

Ранее президент назвал виновного в развязывании войны с Украиной. По словам Путина, киевский режим начал конфликт на Украине, а Москва только ответила на боевые действия.

