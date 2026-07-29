В США выступили за совместные концерты музыкантов России и Украины

Кук: США пытаются организовать совместный концерт музыкантов России и Украины

Российские и украинские музыканты могут поучаствовать в серии совместных концертов. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

«Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке», — сказал он.

Он отметил, что сначала исполнителям предстоит встретиться в Баварии. Как подчеркнул глава комиссии, проект может не ограничиться одним выступлением. «Все зависит от того, как будет развиваться эта инициатива», — пояснил Кук.

Возобновление совместных культурных событий может поспособствовать диалогу и прекращению конфликта, считает американский чиновник. По его мнению, такие выступления должны сопровождаться дипломатической работой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили концерт украинской группы «Пошлая Молли». После начала специальной военной операции (СВО) солист группы Кирилл Бледный выступил в поддержку Украины и осудил политику российских властей.