Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
03:05, 29 июля 2026Культура

В США выступили за совместные концерты музыкантов России и Украины

Кук: США пытаются организовать совместный концерт музыкантов России и Украины
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские и украинские музыканты могут поучаствовать в серии совместных концертов. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

«Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке», — сказал он.

Он отметил, что сначала исполнителям предстоит встретиться в Баварии. Как подчеркнул глава комиссии, проект может не ограничиться одним выступлением. «Все зависит от того, как будет развиваться эта инициатива», — пояснил Кук.

Возобновление совместных культурных событий может поспособствовать диалогу и прекращению конфликта, считает американский чиновник. По его мнению, такие выступления должны сопровождаться дипломатической работой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили концерт украинской группы «Пошлая Молли». После начала специальной военной операции (СВО) солист группы Кирилл Бледный выступил в поддержку Украины и осудил политику российских властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Как прошли переговоры?
    Россиянка описала поездку на «Розу Хутор» фразой «и смешно, и позорно»
    Женщина отрезала любовнику пенис из-за его планов жениться на другой
    Долги Telegram по штрафам выросли почти до 38 миллионов рублей
    Российские военные практически уничтожили ВСУ у Старого Каравана
    Зеленского обвинили в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара
    В США выступили за совместные концерты музыкантов России и Украины
    Женщины рассказали о самых отвратительных открытиях в гостях у мужчин
    В российском регионе из-за падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина
    Европейская страна пострадала из-за отсутствия туристов из России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok