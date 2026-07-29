Иран планировал нанести по Украине символический удар

NYT: Иран планировал ударить по Украине после атаки на судно в Каспийском море

Иран планировал ударить по морскому порту на Украине в ответ на атаку на их судно в Каспийском море. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times.

По словам собеседников газеты, удар бы носил символический характер — ожидалось, что будет выпущена ракета малой мощности, которая не причинит республике большого ущерба. Однако благодаря переговорам удалось снизить градус напряженности между странами.

При этом в Иране допускают, что удар по Украине бы помог завершить конфликт между странами, а западные чиновники напротив считают, что это бы лишь привело к еще большей эскалации.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Украина должна возместить убытки после атаки на иранское судно.