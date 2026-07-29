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04:05, 29 июля 2026Ценности

В сети обсудили появление дочери Синди Кроуфорд в прозрачном платье на публике

Модель Кайя Гербер вызвала обсуждение в сети из-за откровенного вида на премьере сериала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aeon / Contributor / Getty images

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд манекенщица и актриса Кайя Гербер в откровенном виде предстала на публике и вызвала обсуждение в сети. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) австралийской версии журнала Elle.

24-летняя наследница супермодели посетила премьеру сериала «Осколки» в Нью-Йорке. Известно, что в нем она исполняет одну из главных ролей.

Так, знаменитость выбрала для мероприятия босоножки на шпильках и блестящее серебристое платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. При этом эффектный образ модели дополнили объемная прическа, нюдовый макияж и небольшая серая сумка.

Пользователи сети оказались в восторге от внешнего вида звезды и принялись обсуждать его в комментариях под снимками. «Потрясающе!», «Боже мой, я подумала, что это ее мать», «Вторая версия Синди», «Она выглядит точно так же как и ее мать», «Молодая копия Синди», — высказывались они.

В мае мать Кайи Гербер, супермодель Синди Кроуфорд высказалась о старении.

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