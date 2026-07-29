Свингеры рассказали об установленных в паре правилах

Бразильские свингеры назвали любовь приоритетом в отношениях

Жители Бразилии Наталья и Бруно Иуры, которые женаты уже более 17 лет, признались, что являются свингерами, то есть обмениваются половыми партнерами. В разговоре с изданием Metropoles они назвали правила, установленные в их паре.

Как рассказала Наталья, они с мужем тщательно готовились к тому, чтобы стать свингерами. «Мы много читали об этом, разговаривали с друзьями, изучали информацию о различных клубах. Нам было очень любопытно», — отметила бразильянка.

Однако пара соблюдает несколько важных правил. Во-первых, ни один из супругов не может ходить по улице с другим человеком, который может оказаться потенциальным партнером. А вот если муж и жена находятся вместе, то они имеют право общаться с кем угодно. Во-вторых, как добавила Наталья, они с Бруно установили для себя три приоритета в отношениях: любовь, уважение и взаимопонимание. При этом супруги тщательно заботятся о том, чтобы каждый из них ощущал себя свободным человеком.

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