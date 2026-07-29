Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:51, 29 июля 2026 (обновлено: 05:55, 29 июля 2026)Интернет и СМИ

Формат встречи Зеленского с Трампом объяснили

Журналист Христофору: Зеленский провел встречу с Трампом без СМИ из-за страха скандала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Христофору объяснил формат встречи Зеленского с Трампом и подчеркнул, что она прошла без представителей СМИ из-за страха украинского лидера перед скандалами.

«Мы знаем, что произошло в прошлый раз, когда они встречались в Овальном кабинете, и это было открыто для СМИ. В прошлый раз все пошло совсем не так, как планировалось, и на встрече присутствовали журналисты. Поэтому сейчас встречу перенесли в закрытый режим», — отметил он.

Журналист отметил, что украинский лидер болезненно реагирует на упреки Трампа, поэтому старался избежать видеосъемки.

Трамп и Зеленский встретились 28 июля. Президент Украины заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, они также рассмотрели урегулирование украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Вышел очевидный фальстарт». Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой
    Шесть человек пострадали в результате атаки на российский регион
    В российском городе повредились дома и предприятия из-за атаки БПЛА
    Бандиты расправились с известной моделью
    Описана опасность пауэрбанков
    Россиянам назвали максимально безопасный срок хранения кабачков
    Формат встречи Зеленского с Трампом объяснили
    В российском регионе начался пожар после массового налета украинских БПЛА
    Состояние энергетической инфраструктуры Украины оценили
    Пленные солдаты ВСУ пожаловались на голод на передовых позициях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok