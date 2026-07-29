Формат встречи Зеленского с Трампом объяснили

Журналист Христофору: Зеленский провел встречу с Трампом без СМИ из-за страха скандала

Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Христофору объяснил формат встречи Зеленского с Трампом и подчеркнул, что она прошла без представителей СМИ из-за страха украинского лидера перед скандалами.

«Мы знаем, что произошло в прошлый раз, когда они встречались в Овальном кабинете, и это было открыто для СМИ. В прошлый раз все пошло совсем не так, как планировалось, и на встрече присутствовали журналисты. Поэтому сейчас встречу перенесли в закрытый режим», — отметил он.

Журналист отметил, что украинский лидер болезненно реагирует на упреки Трампа, поэтому старался избежать видеосъемки.

Трамп и Зеленский встретились 28 июля. Президент Украины заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, они также рассмотрели урегулирование украинского кризиса.