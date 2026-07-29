Будущее Приднестровья связали с завершением конфликта на Украине

Бывший депутат ПМР Дирун связал будущее Приднестровья с завершением украинского конфликта

Будущее Приднестровья во многом зависит от завершения конфликта на Украине и условий возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, бывший депутат Верховного совета ПМР Анатолий Дирун.

«Базовый сценарий (решения конфликта в Приднестровье — прим. "Ленты.ру") заключается в большей степени в параметрах окончания боевых действий на Украине, подписания соглашения между Киевом и Москвой», — отметил он.

По словам эксперта, Кишинев рассчитывает на включение пункта о выводе российских миротворцев с территории Приднестровья в мирное соглашение. Однако Дирун напомнил, что руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отверг такую перспективу.

В конце июня президент республики Майя Санду захотела поднять вопрос Приднестровья на переговорах о завершении конфликта на Украине. Она отметила, что посредником в обсуждении этого вопроса мог бы выступить Европейский союз (ЕС).