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07:54, 29 июля 2026Интернет и СМИ

«В течение года или пятнадцати лет». В Китае обратили внимание на тревожное предупреждение Путина для Украины

Sohu: Украина может лишиться западных земель в течение пятнадцати лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Sohu обратили внимание на тревожное предупреждение президента России Владимира Путина для Украины.

Речь идет о его словах, сказанных на встрече с военными моряками. Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил тогда российский лидер.

«Заявление Путина можно истолковать как предупреждение о национальной гибели Украины», — отметили китайские журналисты. Они указали, что Путин не позволяет себе эмоциональные суждения, а преследует четкие стратегические цели, поэтому в вопросе будущего Украины необходимо учитывать геополитические изменения.

Предупреждение Путина о том, что Украина может потерять западные земли рано или поздно — в течение года или пятнадцати лет, представляет собой тревожный предупредительный сигнал

Sohu

Авторы указали, что Киев чрезмерно полагается на внешнюю поддержку и пренебрегает дипломатическими связями, из-за чего может столкнуться с непредсказуемыми стратегическими угрозами.

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Путин о потере Украиной земель

Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил российский лидер 26 июля.

Глава государства обозначил, что западные территории Украины были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина. Также Путин подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом.

Они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине «нетитульной нацией», что вообще чушь, бред собачий

Владимир Путинпрезидент России

Ранее президент назвал виновного в развязывании войны с Украиной. По словам Путина, киевский режим начал конфликт на Украине, а Москва только ответила на боевые действия.

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Путин еще пять лет назад предупреждал Киев

Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой «Взгляд» напомнил, что Путин еще пять лет назад в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» привел подробный обзор истории Украины и отмечал, что республика, сформированная при СССР, могла развиваться только внутри российской системы. В отрыве от России она моментально становится жертвой государств, которые претендуют на ее территории.

Путин в который раз предупреждает украинское руководство, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой и создания государства «анти-Россия»

Владимир Корниловполитолог

Эксперт добавил, что при сохранении нынешней политики на Украине начнется внутренний раскол, после чего страна будет разорвана на части, а ее земли просто разберут.

Корнилов указал, что среди претендентов на западные территории Украины находится Польша. Некоторые политики все чаще называют эти земли «Восточной Малопольшей». Кроме того, территориальные претензии есть у Румынии и Венгрии, заключил политолог.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши прокомментировали слова президента России о будущем разделе Украины, заявив, что у республики нет никаких территориальных претензий к Киеву.

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