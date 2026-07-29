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08:34, 29 июля 2026 (обновлено: 08:35, 29 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский раскритиковал позицию НАТО по Украине

Зеленский заявил, что не понимает позицию НАТО по Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Киеву непонятно, почему Украине все еще не предложили членство в НАТО. Позицию альянса раскритиковал в интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

«Я никогда не мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в Киеве членство в НАТО также считают одним из условий послевоенных гарантий Украине.

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Перед этим он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам украинского президента, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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