Зеленский заявил, что не понимает позицию НАТО по Украине

Киеву непонятно, почему Украине все еще не предложили членство в НАТО. Позицию альянса раскритиковал в интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

«Я никогда не мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в Киеве членство в НАТО также считают одним из условий послевоенных гарантий Украине.

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Перед этим он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам украинского президента, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

