Трампа обвинили в предательстве идеи «Америка прежде всего»

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским вызвала резкую волну критики среди сторонников движения «Америка прежде всего». Об этом сообщает издание Politico.
«Для меня это похоже на абсолютное предательство идеи "Америка прежде всего". Эти двое [Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский] приезжают в один и тот же день? Серьезно? Мы ведь именно за это и боролись. Я так не считаю», — заявил американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность.
По данным издания, в окружении Трампа опасались, что переговоры с израильским премьером приведут к еще большему вовлечению Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке. Отмечается, что сторонники американского лидера расценили визит Зеленского и Нетаньяху в Белый дом как «отход от изоляционизма и капитуляцию перед глобалистской внешней политикой».
Дональд Трамп провел переговоры с израильским и украинским лидерами во вторник, 28 июля. По его словам, обе встречи прошли «очень хорошо».