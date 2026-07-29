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Культура
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09:50, 29 июля 2026Культура

Назван гонорар Михаила Ефремова за первую роль в кино после колонии

Продюсер Рудченко: Михаил Ефремов может заработать 250 тысяч рублей за съемочный день
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

Продюсер Павел Рудченко оценил возможный гонорар актера Михаила Ефремова в его первой роли в кино после выхода из колонии. Слова Рудченко передает aif.ru.

«Сказать сложно, о какой цифре они могли договориться. Но его уровень актеров, я думаю, вполне может получать от 250 тысяч рублей за съемочный день», — предположил Рудченко.

Продюсер также заметил, что Ефремов уже вернулся в актерскую форму, добавив, что талант такого масштаба невозможно пропить.

21 июля стало известно, что первым фильмом Ефремова после освобождения из колонии станет картина «Отец. Еще отец» Александра Баршака. В комедийной драме бюджетом около 130 миллионов рублей также заняты Данила Козловский, Анна Чиповская и Павел Деревянко.

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