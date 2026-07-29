Получившему инвалидность на СВО россиянину по ошибке существенно занизили выплаты

Лантратова: Получившему инвалидность на СВО бойцу по ошибке существенно занизили выплаты

Получившему инвалидность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойцу из Тульской области по ошибке существенно занизили выплаты. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

«Ветеран боевых действий, получивший инвалидность вследствие военной травмы, столкнулся с ситуацией, когда фактический размер ежемесячных выплат существенно отличался от суммы, установленной решением о назначении пенсии», — рассказала омбудсмен.

Военнослужащий неоднократно направлял обращения в военный комиссариат, но самостоятельно решить вопрос ему так и не удалось. Только после обращения в военную прокуратуру, военному комиссару Тульской области было внесено представление. В результате ошибку в расчетах устранили.

Ранее в Марий Эл чиновники отказали бойцу СВО в выплате по ранению. Как выяснилось, у него не было регистрации на территории российского региона. Дело дошло до суда, который признал данный отказ необоснованным.