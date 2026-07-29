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10:40, 29 июля 2026Россия

Получившему инвалидность на СВО россиянину по ошибке существенно занизили выплаты

Лантратова: Получившему инвалидность на СВО бойцу по ошибке существенно занизили выплаты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Получившему инвалидность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойцу из Тульской области по ошибке существенно занизили выплаты. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

«Ветеран боевых действий, получивший инвалидность вследствие военной травмы, столкнулся с ситуацией, когда фактический размер ежемесячных выплат существенно отличался от суммы, установленной решением о назначении пенсии», — рассказала омбудсмен.

Военнослужащий неоднократно направлял обращения в военный комиссариат, но самостоятельно решить вопрос ему так и не удалось. Только после обращения в военную прокуратуру, военному комиссару Тульской области было внесено представление. В результате ошибку в расчетах устранили.

Ранее в Марий Эл чиновники отказали бойцу СВО в выплате по ранению. Как выяснилось, у него не было регистрации на территории российского региона. Дело дошло до суда, который признал данный отказ необоснованным.

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