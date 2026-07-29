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11:37, 29 июля 2026 (обновлено: 11:48, 29 июля 2026)Россия

Дроны атаковали российское предприятие в 2 тысячах километров от границы с Украиной

Пермский губернатор Махонин: Дроны ВСУ атаковали одно из предприятий в Прикамье
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дроны атаковали одно из предприятий в Пермском крае, расположенном в 2000 километров от границы с Украиной. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Он отметил, что несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось сбить на подлете к российскому региону.

Махонин рассказал, что информации о пострадавших пока не поступало. «На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет», — подчеркнул он в посте.

До этого стало известно, что обломки беспилотников рухнули в порту и на промышленной территории в Ростовской области. Губернатор российского региона Юрий Слюсарь отметил, что возгораний при этом не возникло. По его данным, в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали два человека, еще одну женщину спасти не удалось.

В Минобороны рассказали, что в ночь на 29 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 295 украинских беспилотников. Атакам подверглись Татарстан, Крым и Чувашия, а также Рязанская, Ростовская и Воронежская области.

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