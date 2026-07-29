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Силовые структуры
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12:32, 29 июля 2026 (обновлено: 12:50, 29 июля 2026)Силовые структуры

По делу о расправе над девятилетним Пашей появились новые подробности

В Петербурге следователи завершили расследование дела об убийстве 9-летнего Паши
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя Петра Жилкина, который расправился с девятилетним Пашей Т. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

В ходе расследования было допрошено более 80 свидетелей и проведено свыше 70 экспертиз. Обвиняемый признал вину, по результатам психолого-психиатрической экспертизы он вменяем. Дело направлено в суд.

По версии следствия, 30 января 2026 года обвиняемый, передвигаясь на автомобиле от гипермаркета на Таллинском шоссе к месту жительства, посадил в машину 9-летнего мальчика. В салоне он совершил в отношении ребенка насильственные действия, а затем, чтобы скрыть преступление, обмотал его голову и лицо липкой лентой — смерть наступила от механической асфиксии. Тело было сброшено в водоем в Ломоносовском районе.

Ранее сообщалось, что Жилкину грозит пожизненный срок.

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