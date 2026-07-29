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13:32, 29 июля 2026Путешествия

Российская авиакомпания вновь запустила распродажу билетов со скидками

«Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 10 %
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Российская авиакомпания «Победа» вновь запустила распродажу билетов со скидками до 10 процентов на все рейсы зимнего расписания полетов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Так, на тариф «Базовый» действует скидка 5 процентов, а на тарифы «Выгодный» и «Максимум» — по 10 процентов по промокоду GOTOV. Приобрести билеты по выгодным ценам можно до 23:59 (мск) 31 июля, а улететь по ним — с 25 октября по 27 марта 2027 года.

Ранее российским туристам раскрыли зарубежные города с самыми дешевыми апартаментами и апарт-отелями летом — в их число вошли Батуми, Тбилиси и Стамбул.

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