Уехавший из России комик-иноагент впервые стал отцом

Уехавший в США комик Поперечный впервые стал отцом и сообщил, что дочь назвали Мишель

Известный стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, впервые стал отцом. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила его жена, блогерша Полина Чистякова.

Чистякова опубликовала фотографии из роддома, на которых она и Поперечный держат на руках младенца. Она уточнила, что 27 июля родила дочь. Девочку назвали Мишель.

«Мы еще пытаемся прийти в себя и пока почти ничего не соображаем, но одно нам стало понятно с первого взгляда — мы уже безумно любим нашу Мишу», — написала блогерша.

Ранее Чистякова рассказала, что во время беременности ей пришлось экстренно обратиться в больницу. У нее не переставала идти кровь из носа.

О том, что у Поперечного и Чистяковой родится ребенок, стало известно в апреле. Блогерша опубликовала видео, в котором показала положительный тест на беременность.