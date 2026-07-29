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14:26, 29 июля 2026 (обновлено: 14:28, 29 июля 2026)Интернет и СМИ

Уехавший из России комик-иноагент впервые стал отцом

Уехавший в США комик Поперечный впервые стал отцом и сообщил, что дочь назвали Мишель
Маргарита Щигарева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известный стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, впервые стал отцом. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила его жена, блогерша Полина Чистякова.

Чистякова опубликовала фотографии из роддома, на которых она и Поперечный держат на руках младенца. Она уточнила, что 27 июля родила дочь. Девочку назвали Мишель.

«Мы еще пытаемся прийти в себя и пока почти ничего не соображаем, но одно нам стало понятно с первого взгляда — мы уже безумно любим нашу Мишу», — написала блогерша.

Ранее Чистякова рассказала, что во время беременности ей пришлось экстренно обратиться в больницу. У нее не переставала идти кровь из носа.

О том, что у Поперечного и Чистяковой родится ребенок, стало известно в апреле. Блогерша опубликовала видео, в котором показала положительный тест на беременность.

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