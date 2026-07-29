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Забота о себе
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15:26, 29 июля 2026Забота о себе

Россиян призвали не верить в один пугающий миф о желчном пузыре

Эндокринолог Долгушин: Из-за перегиба желчного пузыря не образуются камни
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: FunFamilyRu / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Григорий Долгушин призвал не верить в один пугающий миф, который можно зачастую услышать даже от врачей. О нем доктор рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Долгушина, у многих людей после проведения УЗИ брюшной полости обнаруживается перегиб желчного пузыря. Эндокринолог отметил, что одни врачи ничего не скажут об этой анатомической особенности, другие нейтрально сообщат о ней, а третьи начнут рассказывать об опасности перегибов. С последними доктор категорически не согласен.

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«Желчный пузырь не должен быть ровным и круглым шаром. Он может быть с одним, двумя, тремя и даже четырьмя перегибами. От этих перегибов не образуются камни, взвеси и сладж. Они безобидны и безопасны», — подчеркнул Долгушин.

«Если раньше загибов не было, а в результате воспаления или повреждения они возникли, тут могут быть нюансы», — также уточнил эндокринолог.

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