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16:33, 29 июля 2026 (обновлено: 16:37, 29 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала главные причины простуды в жару

Терапевт Бурнацкая назвала резкие перепады температуры одной из причин ОРВИ в жару
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, почему заболеть простудой можно и летом. Главные причины ОРВИ в жару она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из причин летней простуды Бурнацкая назвала резкие перепады температуры. «Когда человек входит с 35-градусной жары в помещение, где кондиционер охлаждает воздух до 18-20 градусов, организму приходится быстро адаптироваться. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусную инфекцию, но может снижать местную защиту слизистых оболочек носа и горла и тем самым облегчать проникновение вирусов, если контакт с ними уже произошел», — объяснила врач.

По ее словам, аналогичный эффект могут создавать постоянное употребление очень холодных напитков, длительное купание в холодной воде после перегрева и переохлаждение под сильным потоком кондиционера.

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Бурнацкая также отметила, что кондиционер не является источником вирусов, но только если он регулярно обслуживается. Загрязненные фильтры могут стать местом накопления пыли, аллергенов и некоторых микроорганизмов, а пересушенный воздух приводит к пересыханию слизистых оболочек дыхательных путей и повышает риск ОРВИ.

Ранее терапевт Элина Аранович предупредила о побочных эффектах привычки переносить простуды на ногах. Она объяснила, что, если человек не соблюдает постельный режим, заболевание может принять затяжное или атипичное течение, а также перейти в хроническую форму.

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