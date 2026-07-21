Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:26, 21 июля 2026 (обновлено: 18:35, 21 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о последствиях привычки переносить болезнь на ногах

Терапевт Аранович: Привычка переносить болезнь на ногах может привести к инвалидности
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Привычка переносить болезнь на ногах может привести к серьезным осложнениям, заявила заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович. О последствиях она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Аранович объяснила, что, если человек не соблюдает постельный режим, заболевание может принять затяжное или атипичное течение, а также перейти в хроническую форму. Кроме того, могут развиться серьезные осложнения. В редких случаях привычка переносить болезнь на ногах грозит инвалидностью и стойкой утратой трудоспособности, уточнила врач.

Доктор добавила, что в последнее время люди также часто пытаются поставить себе диагноз с помощью нейросетей. По словам Аранович, это тоже мешает правильному лечению.

Материалы по теме:
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Терапевт отметила, что болезнь на ногах часто переносят офисные работники и даже сами врачи. Они считают, что таким образом удастся быстрее справиться с недомоганием, однако в действительности это не так.

«Опасность касается далеко не только легких простуд и ОРВИ — люди нередко переносят и пневмонии, и патологии желудочно-кишечного тракта, и другие серьезные нарушения работы внутренних органов», — отметила врач.

Ранее россиянам назвали главную опасность самолечения при помощи нейросетей. Иммунолог Оксана Шабалина рассказала, что часто наблюдает испуганных пациентов, которые «полечились по интернету», но зашли в тупик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о секретной российско-немецкой встрече по Украине
    В России порассуждали об ударе по Европе
    Ирина Хакамада показала внешность сына на фото
    Насильно мобилизованный украинский актер погиб на фронте
    Кроссовер Haval Jolion уступил многолетнее место лидера в российском сегменте SUV
    Жителям Крыма выплатят компенсации за отсутствие электричества
    В России высказались о сближении Азербайджана с Европой
    Трамп рассказал об «отчаянных просьбах» Ирана
    Новый глава МИД Британии посвятил первый международный разговор Украине
    Популярный комик рассказал о негативном отношении к украинцам в Польше
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok