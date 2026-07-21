Врач предупредила о последствиях привычки переносить болезнь на ногах

Терапевт Аранович: Привычка переносить болезнь на ногах может привести к инвалидности

Привычка переносить болезнь на ногах может привести к серьезным осложнениям, заявила заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович. О последствиях она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Аранович объяснила, что, если человек не соблюдает постельный режим, заболевание может принять затяжное или атипичное течение, а также перейти в хроническую форму. Кроме того, могут развиться серьезные осложнения. В редких случаях привычка переносить болезнь на ногах грозит инвалидностью и стойкой утратой трудоспособности, уточнила врач.

Доктор добавила, что в последнее время люди также часто пытаются поставить себе диагноз с помощью нейросетей. По словам Аранович, это тоже мешает правильному лечению.

Терапевт отметила, что болезнь на ногах часто переносят офисные работники и даже сами врачи. Они считают, что таким образом удастся быстрее справиться с недомоганием, однако в действительности это не так.

«Опасность касается далеко не только легких простуд и ОРВИ — люди нередко переносят и пневмонии, и патологии желудочно-кишечного тракта, и другие серьезные нарушения работы внутренних органов», — отметила врач.

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