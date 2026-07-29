Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях сняли на видео. Об этом сообщили на сайте Геологической службы США (USGS).
По информации ученых, извержение началось примерно в 10:22 утра вторника, 28 июля, по местному времени (23:22 по московскому времени). «Предварительная слабая активность в рамках 52-го эпизода продолжающегося извержения в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа началась (...) с перелива из северного жерла», — сказано в публикации ведомства.
На записи трансляции, опубликованной геологами, можно увидеть, как фонтаны лавы из кратера извергаются на большую высоту, которая, согласно их подсчетам, достигала 30 метров. Специалисты рассказали, что с началом извержения они повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого.
Ранее сообщалось, что в поселке Ключи на Камчатке произошел пеплопад после извержения вулкана Шивелуч.