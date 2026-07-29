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17:21, 29 июля 2026 (обновлено: 17:26, 29 июля 2026)Экономика

Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях сняли на видео
Полина Кислицына (Редактор)

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях сняли на видео. Об этом сообщили на сайте Геологической службы США (USGS).

По информации ученых, извержение началось примерно в 10:22 утра вторника, 28 июля, по местному времени (23:22 по московскому времени). «Предварительная слабая активность в рамках 52-го эпизода продолжающегося извержения в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа началась (...) с перелива из северного жерла», — сказано в публикации ведомства.

На записи трансляции, опубликованной геологами, можно увидеть, как фонтаны лавы из кратера извергаются на большую высоту, которая, согласно их подсчетам, достигала 30 метров. Специалисты рассказали, что с началом извержения они повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого.

Ранее сообщалось, что в поселке Ключи на Камчатке произошел пеплопад после извержения вулкана Шивелуч.

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