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12:21, 24 июля 2026Экономика

Российский регион накрыло пеплом

KVERT: В поселке Ключи на Камчатке произошел пеплопад после извержения вулкана Шивелуч
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: A.P.S.Photography / Shutterstock / Fotodom

Поселок Ключи на Камчатке накрыло пеплом после извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

О небольшом пеплопаде сообщил руководитель вулканостанции в российском регионе Юрий Демянчук.

В субботу, 18 июля, вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 километров. Несколькими днями ранее во время извержения также образовался столб пепла высотой до 10,5 километра над уровнем моря. Такая активность вулкана создала опасность для международных и низколетящих самолетов. Тогда код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего «красного».

В начале июля облако пепла после извержения вулкана Шивелуч накрыло Петропавловск-Камчатский и главный аэропорт региона в Елизове.

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