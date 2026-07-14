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11:52, 14 июля 2026Экономика

В российском регионе вулкан выбросил 10-километровый столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 10,5 километра
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетИзвержение вулканов на Камчатке

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

Вулкан Шивелуч на Камчатке во время извержения вечером 14 июля по местному времени выбросил столб пепла на высоту до 10,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Взрывное извержение вулкана продолжается. В любой момент могут произойти пепловые взрывы на высоте до 12 километров над уровнем моря», — сказано в сообщении. Ученые рассказали, что пепловое облако перемещается на 145 километров к востоку-юго-востоку от Шивелуча.

Отмечается, что продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты. В связи с этим код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего «красного».

Ранее в июле жителей Усть-Камчатском округе предупредили о возможном выпадении пепла от вулкана Шивелуч.

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