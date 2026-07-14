В российском регионе вулкан выбросил 10-километровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке во время извержения вечером 14 июля по местному времени выбросил столб пепла на высоту до 10,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
«Взрывное извержение вулкана продолжается. В любой момент могут произойти пепловые взрывы на высоте до 12 километров над уровнем моря», — сказано в сообщении. Ученые рассказали, что пепловое облако перемещается на 145 километров к востоку-юго-востоку от Шивелуча.
Отмечается, что продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты. В связи с этим код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего «красного».
Ранее в июле жителей Усть-Камчатском округе предупредили о возможном выпадении пепла от вулкана Шивелуч.