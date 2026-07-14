В российском регионе вулкан выбросил 10-километровый столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 10,5 километра

Вулкан Шивелуч на Камчатке во время извержения вечером 14 июля по местному времени выбросил столб пепла на высоту до 10,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Взрывное извержение вулкана продолжается. В любой момент могут произойти пепловые взрывы на высоте до 12 километров над уровнем моря», — сказано в сообщении. Ученые рассказали, что пепловое облако перемещается на 145 километров к востоку-юго-востоку от Шивелуча.

Отмечается, что продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты. В связи с этим код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего «красного».

Ранее в июле жителей Усть-Камчатском округе предупредили о возможном выпадении пепла от вулкана Шивелуч.