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04:33, 5 августа 2026 (обновлено: 04:35, 5 августа 2026)Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал об отношении украинцев к Донецку и Луганску

Пленный Борщук: Украинцы были готовы в 2014 году без войны отдать Донецк и Луганск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Граждане Украины в 2014 году не возражали против выхода Донецка и Луганска из состава государства. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Борщук.

«[Были разговоры:] пусть отдают Донецк и Луганск, главное — войны не будет. Мы бы согласились на 100 процентов», — признался он.

Как добавил украинский военный, поначалу он полагал, что так и случится, и родственники будут ездить друг к другу, и «все будет нормально».

Ранее Александр Борщук рассказал, что украинцы недовольны политикой Владимира Зеленского. По мнению военнопленного, Зеленский делает то, что ему говорят на Западе.

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