Боец ВСУ рассказал об отношении украинцев к Донецку и Луганску

Пленный Борщук: Украинцы были готовы в 2014 году без войны отдать Донецк и Луганск

Граждане Украины в 2014 году не возражали против выхода Донецка и Луганска из состава государства. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Борщук.

«[Были разговоры:] пусть отдают Донецк и Луганск, главное — войны не будет. Мы бы согласились на 100 процентов», — признался он.

Как добавил украинский военный, поначалу он полагал, что так и случится, и родственники будут ездить друг к другу, и «все будет нормально».

Ранее Александр Борщук рассказал, что украинцы недовольны политикой Владимира Зеленского. По мнению военнопленного, Зеленский делает то, что ему говорят на Западе.