ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, украинскую столицу атаковали двенадцать гиперзвуковых «Цирконов», при этом пуски продолжаются. Как утверждает Telegram-канал «Инсайдер», в ходе атаки также были задействованы кассетные ракеты.

Ракетный обстрел подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он предупредил, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Предположительно, целью атаки стал логистический центр «МЛП-Чайка», где хранятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА), комплектующие и иностранное вооружение. По информации Mash, к этому моменту по украинской столице прилетело минимум 35 ракет.

Последствия атаки

После российских ударов в Киеве начались пожары. Как сообщил Кличко, в Оболонском и Деснянском районах огонь охватил склады. Он также проинформировал о мощном пожаре в Киево-Святошинском районе — там загорелись нежилые помещения. На место прибыли экстренные службы.

Помимо этого, стало известно о повреждении промзоны в Броварах. Сейчас над Киевом поднимаются клубы дыма. В сети появилось видео ударов по городу.

На фоне атаки в Голосеевском районе Киева произошла утечка аммиака. По словам мэра, экстренные службы направляются к местам ударов. Жителям столицы рекомендуют немедленно закрыть окна и, по возможности, оставаться в помещениях.

ВС России поразили оборонный завод в Киеве

В ночь на 1 июля российские военные атаковали Киев «Искандерами» и «Цирконами». Сообщалось, что в результате атаки был поражен оборонный завод «Артем», где производятся ракеты и авиационная техника. Под удар также попала ТЭЦ-5.

До этого ВС России нанесли удар баллистической ракетой по заводу по производству дронов в Киеве. Выяснилось, что предприятие принадлежит американской компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр.