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02:52, 5 августа 2026 (обновлено: 02:53, 5 августа 2026)Бывший СССР

ВС России ударили ракетами по Киеву. Украинскую столицу охватили пожары, произошла утечка аммиака

ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Li Dongxu / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, украинскую столицу атаковали двенадцать гиперзвуковых «Цирконов», при этом пуски продолжаются. Как утверждает Telegram-канал «Инсайдер», в ходе атаки также были задействованы кассетные ракеты.

Ракетный обстрел подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он предупредил, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Предположительно, целью атаки стал логистический центр «МЛП-Чайка», где хранятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА), комплектующие и иностранное вооружение. По информации Mash, к этому моменту по украинской столице прилетело минимум 35 ракет.

Последствия атаки

После российских ударов в Киеве начались пожары. Как сообщил Кличко, в Оболонском и Деснянском районах огонь охватил склады. Он также проинформировал о мощном пожаре в Киево-Святошинском районе — там загорелись нежилые помещения. На место прибыли экстренные службы.

Помимо этого, стало известно о повреждении промзоны в Броварах. Сейчас над Киевом поднимаются клубы дыма. В сети появилось видео ударов по городу.

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На фоне атаки в Голосеевском районе Киева произошла утечка аммиака. По словам мэра, экстренные службы направляются к местам ударов. Жителям столицы рекомендуют немедленно закрыть окна и, по возможности, оставаться в помещениях.

ВС России поразили оборонный завод в Киеве

В ночь на 1 июля российские военные атаковали Киев «Искандерами» и «Цирконами». Сообщалось, что в результате атаки был поражен оборонный завод «Артем», где производятся ракеты и авиационная техника. Под удар также попала ТЭЦ-5.

До этого ВС России нанесли удар баллистической ракетой по заводу по производству дронов в Киеве. Выяснилось, что предприятие принадлежит американской компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр.

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