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02:14, 5 августа 2026 (обновлено: 02:20, 5 августа 2026)Бывший СССР

В Киеве произошла утечка аммиака

Кличко: В Голосеевском районе Киева произошла утечка аммиака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошла утечка аммиака в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Утечка произошла в Голосеевском районе. По его словам, экстренные службы направляются к местам ударов.

«У киевлян уже начинает скрести горло из-за утечки аммиака», — сообщает Times of Ukraine. Жителям столицы рекомендуется закрыть окна и по возможности оставаться в помещениях.

Ранее сообщалось, что украинскую столицу атаковали более 30 ракет, в городе раздалась серия взрывов. Предположительно, вероятной целью ударов Вооруженных сил (ВС) России стал логистический центр «МЛП-Чайка», где хранятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА), комплектующие и иностранное вооружение.

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