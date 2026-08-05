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02:56, 5 августа 2026Интернет и СМИ

В Германии оценили перспективы поставок Украине ракет-перехватчиков

BZ: У Украины практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Вероятность получения Украиной ракет-перехватчиков упала практически до нуля. Вероятность поставок данного вида вооружения оценило издание Berliner Zeitung (BZ).

«У Киева осталась всего одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot. (…) И вероятность поставок новых ракет упала почти до нуля. Зеленский вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом (…) о получении лицензии на производство ракет (…) Но менее чем через неделю Трамп отказался от этого», — говорится в статье.

Отмечается, что Европа тоже не сможет поставлять Украине необходимые ракеты из-за того, что ее собственные запасы исчерпаны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. «Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах», — подчеркнул он.

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