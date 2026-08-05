BZ: У Украины практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики

Вероятность получения Украиной ракет-перехватчиков упала практически до нуля. Вероятность поставок данного вида вооружения оценило издание Berliner Zeitung (BZ).

«У Киева осталась всего одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot. (…) И вероятность поставок новых ракет упала почти до нуля. Зеленский вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом (…) о получении лицензии на производство ракет (…) Но менее чем через неделю Трамп отказался от этого», — говорится в статье.

Отмечается, что Европа тоже не сможет поставлять Украине необходимые ракеты из-за того, что ее собственные запасы исчерпаны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. «Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах», — подчеркнул он.