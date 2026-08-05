Выступившие под триколором пловцы из России завоевали четыре золотых медали в Аргентине

Спортсмены из России завоевали четыре золотых медали на Кубке мира по зимнему плаванию

Российские зимние пловцы стартовали на этапе Кубка мира в Аргентине с абсолютным результатом. Во всех заплывах, на которые они были заявлены в стартовый день. они завоевали победу, о чем сообщает Всероссийская федерация зимнего плавания.

«Российские спортсмены заняли первые места на всех заявленных дистанциях! Четыре золотых медали из четырех возможных!», — говорится в публикации.

На 25-метровке баттерфляем лучшее время в своих возрастных группах показали Василиса Малаева и Петр Ясинский. Матвей Овсейчук первенствовал на стометровке вольным стилем, а Алексей Жарков не оставил конкурентам шансов, вырвав пальму первенства 200 метровым брассом.

Заплывы проходят в ледниковой воде у Перито-Морено, протяженность дистанций варьируется от 25 до 450 метров. Команда из России выступает под национальным флагом и с исполнением гимна. Финиширует турнир 8 августа.

Ранее стало известно, что Всемирная федерация тяжелой атлетики допустила россиян до турниров с флагом и гимном. Решение принял ее исполнительный совет. Как уточнили в организации, спортсмены всех возрастов смогут участвовать в соревнованиях в соответствии с действующими критериями.