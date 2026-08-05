Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
03:05, 5 августа 2026 (обновлено: 03:11, 5 августа 2026)Спорт

Выступившие под триколором пловцы из России завоевали четыре золотых медали в Аргентине

Спортсмены из России завоевали четыре золотых медали на Кубке мира по зимнему плаванию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Всероссийская федерация зимнего плавания / Telegram

Фото: Всероссийская федерация зимнего плавания / Telegram

Российские зимние пловцы стартовали на этапе Кубка мира в Аргентине с абсолютным результатом. Во всех заплывах, на которые они были заявлены в стартовый день. они завоевали победу, о чем сообщает Всероссийская федерация зимнего плавания.

«Российские спортсмены заняли первые места на всех заявленных дистанциях! Четыре золотых медали из четырех возможных!», — говорится в публикации.

На 25-метровке баттерфляем лучшее время в своих возрастных группах показали Василиса Малаева и Петр Ясинский. Матвей Овсейчук первенствовал на стометровке вольным стилем, а Алексей Жарков не оставил конкурентам шансов, вырвав пальму первенства 200 метровым брассом.

Заплывы проходят в ледниковой воде у Перито-Морено, протяженность дистанций варьируется от 25 до 450 метров. Команда из России выступает под национальным флагом и с исполнением гимна. Финиширует турнир 8 августа.

Ранее стало известно, что Всемирная федерация тяжелой атлетики допустила россиян до турниров с флагом и гимном. Решение принял ее исполнительный совет. Как уточнили в организации, спортсмены всех возрастов смогут участвовать в соревнованиях в соответствии с действующими критериями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России ударили ракетами по Киеву. Украинскую столицу охватили пожары, произошла утечка аммиака
    Россиян предупредили о новом пике активности клещей
    Выступившие под триколором пловцы из России завоевали четыре золотых медали в Аргентине
    В Германии оценили перспективы поставок Украине ракет-перехватчиков
    Гинеколог рассказала о главном мужском заблуждении про овуляцию
    Предсказан срок для кандидата в конгрессмены США с Украины
    Медсестра из неотложки вспомнила о самых драматичных ситуациях на работе
    Появилось видео ударов ВС России по Киеву
    В Киеве произошла утечка аммиака
    Сосед увидел прикованную к балкону женщину и спас ее из секс-рабства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok