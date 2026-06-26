Еще одна федерация допустила российских спортсменов с флагом и гимном

Всемирная федерация тяжелой атлетики допустила россиян до турниров с флагом и гимном

Всемирная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение принял исполнительный совет IWF. В организации заявили, что спортсмены всех возрастов смогут участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями.

В конце января международные федерации начали допускать до турниров с флагом и гимном российских спортсменов. Так, право выступать на соревнованиях получили отечественные тхэквондисты, гимнасты, а также пловцы.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.