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18:24, 26 июня 2026Спорт

Еще одна федерация допустила российских спортсменов с флагом и гимном

Всемирная федерация тяжелой атлетики допустила россиян до турниров с флагом и гимном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thomas B. Shea / USA TODAY Sports / Reuters

Всемирная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение принял исполнительный совет IWF. В организации заявили, что спортсмены всех возрастов смогут участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями.

В конце января международные федерации начали допускать до турниров с флагом и гимном российских спортсменов. Так, право выступать на соревнованиях получили отечественные тхэквондисты, гимнасты, а также пловцы.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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