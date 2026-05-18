Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:15, 18 мая 2026Спорт

Российских гимнастов допустили до международных турниров с флагом и гимном

Российских гимнастов допустили до международных соревнований с флагом и гимном
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил российских спортсменов до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).

Уточняется, что решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Аналогичное решение о снятии ограничений на использование государственной символики принято и в отношении спортсменов из Белоруссии.

«Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента World Gymnastics Моринари Ватанабе», — заявил президент ФГР Олег Белозеров.

World Gymnastics допустила россиян на турниры в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Изначально российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в соревнованиях из-за необоснованных отказов в допуске. Однако позднее они пересмотрели решение и вернулись на международную арену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    В России взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Возможность ЦБ вернуть заблокированные активы оценили

    Динамику торговли России с ключевым партнером оценили

    43-летняя Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне

    Раскрыт предсказывающий инфаркт точнее холестерина анализ

    В Москве наступила аномальная жара

    Двое юношей обеспечивали 9000 мошеннических звонков россиянам

    ФСБ раскрыла обманные методы вербовки россиян Украиной через чаты знакомств в Telegram

    Доктор Мясников призвал не отмахиваться от двух кажущихся безобидными симптомов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok