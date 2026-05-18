Российские бойцы СВО успели спастись за секунды до сожжения укрытия десятками дронов ВСУ

Российские бойцы специальной военной операции (СВО) успели спастись за секунды до сожжения укрытия десятками дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал оператор FPV-дронов 291-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Мартын в беседе с RT.
«Сожгли позицию, сожгли блиндаж. Все хорошо, успели выскочить. Потом на выезде пытались нас подловить, но тоже у них не вышло. Может, прослушивали нас, точно не могу сказать, но как мы начинали движение, сразу повышалась активность дронов противника», — вспомнил военнослужащий.
По его словам, спастись от беспилотников ВСУ удалось обманными маневрами.
Ранее сообщалось, что Мартын заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения СВО в 19 лет. Военнослужащий на данный момент несет службу на Ореховском направлении. Дома его ждут жена и маленький ребенок. Жену он встретил, уже находясь на СВО.