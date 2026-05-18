10:57, 18 мая 2026Россия

Российские бойцы СВО успели спастись за секунды до сожжения укрытия десятками дронов ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы специальной военной операции (СВО) успели спастись за секунды до сожжения укрытия десятками дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал оператор FPV-дронов 291-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Мартын в беседе с RT.

«Сожгли позицию, сожгли блиндаж. Все хорошо, успели выскочить. Потом на выезде пытались нас подловить, но тоже у них не вышло. Может, прослушивали нас, точно не могу сказать, но как мы начинали движение, сразу повышалась активность дронов противника», — вспомнил военнослужащий.

По его словам, спастись от беспилотников ВСУ удалось обманными маневрами.

Ранее сообщалось, что Мартын заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения СВО в 19 лет. Военнослужащий на данный момент несет службу на Ореховском направлении. Дома его ждут жена и маленький ребенок. Жену он встретил, уже находясь на СВО.

