В России подешевело оливковое масло

Росстат: Средние цены на оливковое масло в рознице снизились на 14,5 %

В первом квартале 2026 года средние цены на оливковое масло в российской рознице снизились на 14,5 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает газета «Ведомости».

Продукт подешевел до 1519 рублей за литр. Как заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, оливковое масло в России почти не производится, и цены зависят от мировой ситуации и условий импорта.

Цены на оливковое масло начали расти с 2024 года из-за жары и засухи в Испании, на которую приходится почти половина (40-45 процентов) мирового производства продукта. С января по декабрь оно, по данным Росстата, подорожало год к году на 26 процентов, до 1780 рублей. Однако уже в прошлом году, как указывает ведомство, началась коррекция, которая продолжилась уже в 2026-м.

Несмотря на хорошие урожаи в Европе, у производителей сохраняются высокие затраты на производство стеклянной тары, логистику, электроэнергию, ручной труд и орошение, поэтому сильного снижения цен в ближайшее время ждать не стоит. Текущий тренд может сохраняться еще несколько кварталов, говорит Богданов, однако многое будет зависеть от погодных условий в странах — крупнейших производителях оливкового масла.

По итогам января 2026 года стоимость экспорта оливкового масла из Евросоюза в Россию упала до минимума за 2,5 года и составила 4,5 миллиона евро. Для сравнения, годом ранее показатель находился на уровне 4,7 миллиона евро. Таким образом, за 12 месяцев совокупная стоимость европейского экспорта оливкового масла в Россию сократилась на 200 тысяч в денежном выражении.