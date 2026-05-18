Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:42, 18 мая 2026Наука и техника

Российский «Охотник» прикрыли от дронов рабицей

Российский корабль проекта «Охотник» прикрыли от дронов сеткой-рабицей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Один из российских кораблей проекта 22460 «Охотник» получил импровизированную защиту от дронов. Корабль прикрыли сеткой-рабицей, пишет Telegram-канал «Два майора».

Сторожевой корабль получил стальные каркасы, на которые натянули сетку. В частности, «мангалом» прикрыли надстройку корабля. Такая конструкция провоцирует преждевременное срабатывание боевой части дрона в случае попадания. Это снижает возможный ущерб.

Корабли проекта 22460 предназначены для охраны территориальных вод и патрулирования 12-мильной пограничной зоны. В арсенал кораблей входят артиллерийская установка АК-630 и крупнокалиберные пулеметы. Также на «Охотниках» можно разместить пусковые установки с противокорабельными ракетами Х-35.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в мае стало известно, что российские атомные подводные лодки проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» получили защиту от дронов в пункте базирования. Над крейсерами натянули сеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

    В российско-китайской торговле произошел перелом

    Россиянин выслушал приговор за вербовку агентов для ВСУ

    В России заявили о «спустившихся на землю» из-за СВО США

    В Совфеде раскрыли детали подготовки визита Путина в Китай

    Способность Каллас договориться с Россией оценили

    Мишустин оценил успехи в создании российских двигателей

    В Совфеде предрекли Европе «самые ужасные» последствия из-за Украины

    Казахстанцы объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал

    На небоскреб РЖД в «Москва-Сити» не нашлось покупателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok