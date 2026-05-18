В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

Песков: Слова Зеленского о планах нападения с Белоруссии — подстрекательство

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы планах России напасть с территории Белоруссии является подстрекательством. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Киев таким образом пытается нагнетать напряженность. Он добавил, что мирный процесс по Украине пока на паузе, однако Москва рассчитывает на его возобновление.

«Не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев. Белоруссия — это наш союзник, мы имеем Союзное государство с Белоруссией. Но это суверенное государство», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Зеленский рассказал о довольно специфичной активности Белоруссии на границе с Украиной. После этого украинского политика назвали «поехавшим».