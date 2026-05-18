Меньшиков назвал катастрофой спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым

Олег Меньшиков раскритиковал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым

Народный артист России Олег Меньшиков раскритиковал постановку «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

Актер подчеркнул, что с уважением относится к художественному руководителю Константину Хабенскому, но назвал спектакль с Юрой Борисовым в главной роли «театральной катастрофой». «Театр породил чудовище», — заявил он.

Меньшиков не согласился с отзывами зрителей о гениальности постановки и наличии в ней скрытых смыслов. «Там ни одной мысли нет, даже ее зарождение отсутствует», — пожаловался актер. Он также призвал артистов не снимать с себя ответственность за происходящее на сцене и напомнил, что это зависит в том числе от них, а не только от режиссеров и руководства.

В марте сообщалось, что билеты на четыре показа спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова раскупили за один день. Главную роль в постановке исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Также там задействованы Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Софья Шидловская. Режиссером постановки стал Андрей Гончаров.