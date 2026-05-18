Генерал ФСБ объяснил атаки дронов ВСУ на Россию

Генерал ФСБ в отставке Михайлов: ВСУ взяли курс на уничтожение населения РФ

Киев взял курс на уничтожение российского населения. Так атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы России объяснил генерал Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов, пишет «Царьград».

Михайлов считает, что можно сколько угодно фантазировать о мотивах украинских властей. Однако, отметил отставной генерал ФСБ, они действуют планомерно в условиях военного времени.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют дроны сразу же после того, как получают их, чтобы не допустить ударов по цехам сборки или хранения.

«Если у них есть возможность сразу нанести удар, чего их накапливать-то они будут? Вот у них появилось тысяча (дронов), вот они тысячу запустили. Причем они четко действуют», — заявил эксперт.

При этом, по его словам, в условиях военных конфликтов политическая логика отходит на второй план и боевые действия ведутся исходя из имеющихся возможностей.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ за сутки выпустили в сторону России более 250 БПЛА. В оборонном ведомстве также добавили, что военнослужащие Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили украинский безэкипажный катер.