14:45, 18 мая 2026

Новую фазу энергетического кризиса в Европе объяснили

Юшков: Ситуация на рынке нефти усугубляется с началом летнего автосезона
Вячеслав Агапов

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Ситуация на рынке энергоресурсов в Европе усугубляется в связи с началом сезона кондиционирования и летнего автосезона, когда люди активно перемещаются и путешествуют. Так объяснил новую фазу энергетического кризиса эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Юшков, его слова приводит газета «Взгляд».

Ждать, что с открытием Ормузского пролива и поступлением катарского сжиженного природного газа (СПГ) на рынок цены упадут, не стоит. Европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди — сезон более высокого энергопотребления, пояснил Юшков.

В текущих реалиях котировки вряд ли взлетят до 180 долларов за баррель — вероятнее всего, цены на нефть вырастут до 130-140 долларов за баррель. Однако в случае возобновления боевых действий на Ближнем Востоке объемы сырья на рынке сократятся, что продолжит разгонять цены.

«Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного "выпадением" поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке "Северного потока — 2" или газопроводу "Ямал — Европа"», — добавил Юшков.

В конце марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европа и Великобритания будут умолять Россию возобновить поставки нефти и газа. Однако эти прогнозы не сбылись — как заявил заместитель директора института национальной энергетики Александр Фролов, в регионе имеет место сезонное снижение спроса, а летний пик спроса еще не настал. Кроме того, в марте ЕС в совокупности импортировал такие объемы газа, которые стали самыми высокими за последние четыре года.

